NBS preduzela mere kako ne bi došlo do nestašice evra, sprema i kazne

Narodna banka Srbije (NBS) preduzela je sve mere iz svoje nadležnosti kako bi osigurala da kanali snabdevanja banaka i ovlašćenih menjača evrom i drugim stranim valutama, i u danima povećane tražnje, funkcionišu nesmetano, saopštila je u sredu NBS. "Devizno tržište je potpuno stabilno, poslovne banke i menjačnice su snabdevene dovoljnom količinom efektivnog stranog novca kako bi zadovoljile sve potrebe domaćeg tržišta", navodi se u saopštenju NBS. Kako se dodaje,