Otvaranje Velikog egipatskog muzeja u Kairu uz prisustvo svetskih lidera

Veliki egipatski muzej svečano otvoren uz muzički performans i prisustvo 79 delegacija, uključujući kraljeve, predsednike i šefove vlada.

Veliki egipatski muzej (GEM) u Kairu otvoren je svečano ceremonijom i muzičkim performansom koji su trajali više od dva sata. Otvaranju je prisustvovalo 79 zvaničnih delegacija iz inostranstva, uključujući 39 koje su predvodili kraljevi, prinčevi, predsednici i šefovi vlada. Blic Telegraf Dnevnik Euronews

Egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi sa suprugom Entesar el Sisi dočekao je goste ispred muzeja. Predsednik je istakao da je ovo najveći muzej na svetu posvećen jednoj civilizaciji, civilizaciji Egipta, čiji sjaj neće izbledeti. Politika B92