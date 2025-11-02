Otvaranje Velikog egipatskog muzeja u Kairu uz prisustvo svetskih lidera

Naslovi.ai pre 39 minuta
Otvaranje Velikog egipatskog muzeja u Kairu uz prisustvo svetskih lidera

Veliki egipatski muzej svečano otvoren uz muzički performans i prisustvo 79 delegacija, uključujući kraljeve, predsednike i šefove vlada.

Veliki egipatski muzej (GEM) u Kairu otvoren je svečano ceremonijom i muzičkim performansom koji su trajali više od dva sata. Otvaranju je prisustvovalo 79 zvaničnih delegacija iz inostranstva, uključujući 39 koje su predvodili kraljevi, prinčevi, predsednici i šefovi vlada. Blic Telegraf Dnevnik Euronews

Egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi sa suprugom Entesar el Sisi dočekao je goste ispred muzeja. Predsednik je istakao da je ovo najveći muzej na svetu posvećen jednoj civilizaciji, civilizaciji Egipta, čiji sjaj neće izbledeti. Politika B92

Povezane vesti »

Spektakl u Egiptu: Otvoren Veliki muzej, prvi put može da se vidi Tutankamonova grobnica VIDEO

Spektakl u Egiptu: Otvoren Veliki muzej, prvi put može da se vidi Tutankamonova grobnica VIDEO

B92 pre 2 sata
Spektakularno otvaranje velikog egipatskog muzeja Prisustvovalo 79 svetskih delegacija iz celog sveta

Spektakularno otvaranje velikog egipatskog muzeja Prisustvovalo 79 svetskih delegacija iz celog sveta

Dnevnik pre 4 sati
Svečanom otvaranju Velikog egipatskog muzeja prisustvovalo 79 delegacija iz sveta

Svečanom otvaranju Velikog egipatskog muzeja prisustvovalo 79 delegacija iz sveta

Euronews pre 4 sati
Svečanom otvaranju Velikog egipatskog muzeja prisustvovalo 79 delegacija iz sveta

Svečanom otvaranju Velikog egipatskog muzeja prisustvovalo 79 delegacija iz sveta

Politika pre 4 sati
Svečano otvoren Veliki egipatski muzej: Prisustvovalo skoro 80 delegacija iz sveta

Svečano otvoren Veliki egipatski muzej: Prisustvovalo skoro 80 delegacija iz sveta

Telegraf pre 5 sati
Svečanom otvaranju Velikog egipatskog muzeja prisustvovalo 79 delegacija iz sveta: "Pišemo novo poglavlje sadašnje i buduće…

Svečanom otvaranju Velikog egipatskog muzeja prisustvovalo 79 delegacija iz sveta: "Pišemo novo poglavlje sadašnje i buduće istorije" (foto)

Blic pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Egipat

Svet, najnovije vesti »

Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu u Britaniji, uhapšene dve osobe

Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu u Britaniji, uhapšene dve osobe

NIN pre 1 minut
Cela Donjecka oblast bez struje; Kijev proglasio Kutuzova simbolom imperijalizma – ko je bio ruski general

Cela Donjecka oblast bez struje; Kijev proglasio Kutuzova simbolom imperijalizma – ko je bio ruski general

RTS pre 1 minut
Američka vojska izvela smrtonosni napad: Ima mrtvih! (video)

Američka vojska izvela smrtonosni napad: Ima mrtvih! (video)

Alo pre 1 minut
Kineski gigant šokirao Francuze Preko interneta prodavali seksualne lutke sa izgledom deteta

Kineski gigant šokirao Francuze Preko interneta prodavali seksualne lutke sa izgledom deteta

Dnevnik pre 1 minut
Francuska služba prijavila Šejn zbog prodaje seksualnih lutaka sa izgledom deteta

Francuska služba prijavila Šejn zbog prodaje seksualnih lutaka sa izgledom deteta

Euronews pre 1 minut