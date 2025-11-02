Mali: Akcija prvi stan za mlade trajaće barem još naredne godine

Ministar finansija Siniša Mali naveo je da će se garantna šema, kojom država jamči kredite kojim mladi kupuju prvu stambenu nekretninu, potrajati barem još narednu godinu, odnosno da će Vlada Srbije izdvojiti još 200 miliona evra za tu namenu.

Mali je gostujući na TV Prva naveo da je država prvobitno izdvojila 400 miliona evra za ove kredite, da je za oko šest meseci njegovog trajanja 3.775 mladih kupilo prvi stan, da je još 1.300 njih u procesu završetka papirologije za to, a da je oko petine njih ili nezaposleno ili zaposleno na određeno vreme. Siniša Mali je takođe dodao da će tokom predstojeće nedelje Predlog budžeta za 2026. godinu biti završen, da će se on pred poslanicima naći u novembru, a da će