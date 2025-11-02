Mladić (19) izboden nožem na Novom Beogradu, hitno prevežen u bolnicu

NIN pre 54 minuta  |  Beta
Mladić (19) izboden nožem na Novom Beogradu, hitno prevežen u bolnicu

Mladić star 19 godina uboden je nožem na Novom Beogradu, prevežen je u bolnicu gde će se preciznije utvrditi težina povrede, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Do povređivanja je došlo sinoć oko 20.50 u Ulici Milentija Popovića. Beogradska Hitna pomoć intervenisala je noćas kod jedne saobraćajne nezgode na Pupinovom mostu, u kojoj je žena lakše povređena. Ukupno je ova služba noćas intervenisala 110 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Na javnim mestima je intervenisala 18 puta.
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Udario ga rukom u glavu, pa mu zario nož u telo: Jezivi detalji ubadanja mladića na Novom Beogradu

Udario ga rukom u glavu, pa mu zario nož u telo: Jezivi detalji ubadanja mladića na Novom Beogradu

Kurir pre 20 minuta
Tinejdžera izboli u gluteus: Detalji brutalnog napada na Novom Beogradu: Četvorica ga tukla, a onda potegli noževe

Tinejdžera izboli u gluteus: Detalji brutalnog napada na Novom Beogradu: Četvorica ga tukla, a onda potegli noževe

Blic pre 50 minuta
Mladić (19) izboden na Novom Beogradu: Četvorica ga tukla, pa nožem ranila u gluteus

Mladić (19) izboden na Novom Beogradu: Četvorica ga tukla, pa nožem ranila u gluteus

Mondo pre 39 minuta
Četvorica nasrnula na tinejdžera (19), jedan ga ubo nožem Napadači u bekstvu

Četvorica nasrnula na tinejdžera (19), jedan ga ubo nožem Napadači u bekstvu

Alo pre 1 sat
Četiri muškarca ga opkolila, pa nasrnuli na njega: Detalji ubadanja tinejdžera na Novom Beogradu

Četiri muškarca ga opkolila, pa nasrnuli na njega: Detalji ubadanja tinejdžera na Novom Beogradu

Telegraf pre 1 sat
Hitna pomoć: Mladić uboden nožem na Novom Beogradu, prevežen u bolnicu

Hitna pomoć: Mladić uboden nožem na Novom Beogradu, prevežen u bolnicu

Serbian News Media pre 1 sat
Hitna pomoć: Mladić uboden nožem na Novom Beogradu, prevezen u bolnicu

Hitna pomoć: Mladić uboden nožem na Novom Beogradu, prevezen u bolnicu

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Policijanovi beogradhitna pomoc

Hronika, najnovije vesti »

Policajac upucao muškarca kod Vrbasa: Nakon svađe u kafani izbila tuča, a onda je pripadnik MUP-a potegao pištolj

Policajac upucao muškarca kod Vrbasa: Nakon svađe u kafani izbila tuča, a onda je pripadnik MUP-a potegao pištolj

Blic pre 10 minuta
Dostavljač na skuteru pdoleteo pod autobus: Proklizao, pa završio ispod vozila javnog prevoza u Braće Jerkovića

Dostavljač na skuteru pdoleteo pod autobus: Proklizao, pa završio ispod vozila javnog prevoza u Braće Jerkovića

Blic pre 24 minuta
Lakićević: Skoro polovina dece prevozi se nepropisno u vozilu i toga je sve više

Lakićević: Skoro polovina dece prevozi se nepropisno u vozilu i toga je sve više

NIN pre 10 minuta
Udario ga rukom u glavu, pa mu zario nož u telo: Jezivi detalji ubadanja mladića na Novom Beogradu

Udario ga rukom u glavu, pa mu zario nož u telo: Jezivi detalji ubadanja mladića na Novom Beogradu

Kurir pre 20 minuta
On kriminalac, ja prototip sponzoruše Najveća ljubav beogradskog podzemlja: Ovako su se voleli Giška i Sindi, još se pamti šta…

On kriminalac, ja prototip sponzoruše Najveća ljubav beogradskog podzemlja: Ovako su se voleli Giška i Sindi, još se pamti šta se zbilo na izboru za mis (foto)

Kurir pre 24 minuta