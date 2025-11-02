Mladić (19) izboden nožem na Novom Beogradu, hitno prevežen u bolnicu

Mladić star 19 godina uboden je nožem na Novom Beogradu, prevežen je u bolnicu gde će se preciznije utvrditi težina povrede, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Do povređivanja je došlo sinoć oko 20.50 u Ulici Milentija Popovića. Beogradska Hitna pomoć intervenisala je noćas kod jedne saobraćajne nezgode na Pupinovom mostu, u kojoj je žena lakše povređena. Ukupno je ova služba noćas intervenisala 110 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Na javnim mestima je intervenisala 18 puta.