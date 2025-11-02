Četiri muškarca ga opkolila, pa nasrnuli na njega: Detalji ubadanja tinejdžera na Novom Beogradu

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Četiri muškarca ga opkolila, pa nasrnuli na njega: Detalji ubadanja tinejdžera na Novom Beogradu

Mladić (19) izboden je nožem sinoć oko 20.47 u Ulici Milentija Popovića na Novom Beogradu kada ga je napalo četiti nepoznata lica, saznaje Telegraf.rs.

Naime, mladića su četiri NN osobe napale, a jedan od napadača udario ga je rukom u glavu, nakon čega je drugi izvukao nož i ubo ga u predelu gluteusa. Nakon napada nepoznati napadači su pobegli, a policija traga za njima. Povređeni tinejdžer prevezen je u KBC Zemun, gde je konstatovano da je zadobio laku telesnu povredu, te je puštan na kućno lečenje. (Telegraf.rs)
