Devet ljudi životno ugroženo nakon napada u vozu u Velikoj Britaniji: Dvoje uhapšeno

Nova pre 14 minuta  |  Autor: Beta
Dve osobe su uhapšene nakon napada nožem u vozu u Velikoj Britaniji, javio je jutros Bi-Bi-Si (BBC), dodajući da devet ljudi, od 10 povređenih, ima povrede opasne po život.

Napad nožem bio je juče, u vozu Donkaster-London Kings Kros. Voz je neplanirano stao na stanici Hantingdon kako bi policija intervenisala. Službe za borbu protiv terorizma su angažovane da pomognu u istrazi, a dve osobe su uhapšene u vezi sa napadom. Informacije o identitetu osoba za koje se sumnjiči da su odgovorne za napad nije saopšten. Stanica Hantingdon se nalazi u oblasti univerziteta u Kembridžu, oko 120 kilometara severno od Londona.
