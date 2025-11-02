Dijana Hrka stupa u štrajk glađu u 11.52h

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, poginulog u padu nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, najavila je da će danas u 11:52h stupiti u štrajk glađu ispred zgrade Skupštine Srbije, kao "izraz kritike režima Aleksandra Vučića koji već godinu dana krije istinu o ubistvu" njenog sina i ostalih 15 žrtava.

Dijana Hrka zatražila je u objavi na Instagramu i da predsednik Srbije „raspiše izbore i pusti iz pritvora sve studente koji su protivpravno lišeni slobode“. Ona je pozvala javnost, medije i sve građane koji „veruju u istinu i pravdu“ da pruže podršku njenoj borbi. Dijana Hrka najavila je štrajk glađu juče na komemorativnom skupu u Novom Sadu povodom godišnjice tragedije na železničkoj stanici, navodeći da će štrajkovati „prekoputa ćacilenda“ i da kreće u borbu