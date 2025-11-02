Dijana Hrka stupa u štrajk glađu u 11.52h

Nova pre 58 minuta  |  Autor: Fonet
Dijana Hrka stupa u štrajk glađu u 11.52h

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, poginulog u padu nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, najavila je da će danas u 11:52h stupiti u štrajk glađu ispred zgrade Skupštine Srbije, kao "izraz kritike režima Aleksandra Vučića koji već godinu dana krije istinu o ubistvu" njenog sina i ostalih 15 žrtava.

Dijana Hrka zatražila je u objavi na Instagramu i da predsednik Srbije „raspiše izbore i pusti iz pritvora sve studente koji su protivpravno lišeni slobode“. Ona je pozvala javnost, medije i sve građane koji „veruju u istinu i pravdu“ da pruže podršku njenoj borbi. Dijana Hrka najavila je štrajk glađu juče na komemorativnom skupu u Novom Sadu povodom godišnjice tragedije na železničkoj stanici, navodeći da će štrajkovati „prekoputa ćacilenda“ i da kreće u borbu
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Dijana Hrka najavila početak štrajka glađu u 11.52

Dijana Hrka najavila početak štrajka glađu u 11.52

Vreme pre 32 minuta
Dijana Hrka stupa u štrajk glađu u 11:52 ispred Skupštine

Dijana Hrka stupa u štrajk glađu u 11:52 ispred Skupštine

Nedeljnik pre 49 minuta
Majka stupa u štrajk glađu

Majka stupa u štrajk glađu

Vesti online pre 59 minuta
SVETSKI MEDIJI: Policijska brutalnost podstakla je proteste

SVETSKI MEDIJI: Policijska brutalnost podstakla je proteste

Moj Novi Sad pre 38 minuta
Dijana Hrka stupa u štrajk glađu u 11.52h

Dijana Hrka stupa u štrajk glađu u 11.52h

N1 Info pre 1 sat
Dijana Hrka počinje štrajk glađu u 11 i 52

Dijana Hrka počinje štrajk glađu u 11 i 52

Danas pre 1 sat
Brnabić: Tužan dan za Srbiju, dobro je što je skup u Novom Sadu prošao mirno

Brnabić: Tužan dan za Srbiju, dobro je što je skup u Novom Sadu prošao mirno

Telegraf pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeNovi SadŠtrajk glađuPredsednik SrbijeIzbori

Svet, najnovije vesti »

SAD neće slati visoke predstavnike na konferenciju COP30

SAD neće slati visoke predstavnike na konferenciju COP30

Nova ekonomija pre 43 minuta
Policija zaplenila akcije Kamparija vredne više od milijardu evra zbog istrage o utaji poreza

Policija zaplenila akcije Kamparija vredne više od milijardu evra zbog istrage o utaji poreza

Nova ekonomija pre 33 minuta
Dijana Hrka najavila početak štrajka glađu u 11.52

Dijana Hrka najavila početak štrajka glađu u 11.52

Vreme pre 32 minuta
Napad nožem u engleskom vozu: Desetoro teško povređeno

Napad nožem u engleskom vozu: Desetoro teško povređeno

Nedeljnik pre 33 minuta
Tramp zapretio vojnom akcijom u Nigeriji zbog ubijanja hrišćana

Tramp zapretio vojnom akcijom u Nigeriji zbog ubijanja hrišćana

Nova pre 8 minuta