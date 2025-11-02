Kako je jedna od vodećih britanskih TV kuća izveštavala o godišnjici tragedije u Novom Sadu? Onako kako bi RTS i RTV trebalo da izveštavaju VIDEO

Jučerašnji dan u Novom Sadu bio je obeležen okupljanjem hiljada ljudi iz svih delova Srbije, povodom prve godišnjice tragičnog pada nadstrešnice kod železničke stanice u ovom gradu, u kojem je život izgubilo 16 osoba.

Ovaj događaj, koji se dogodio pre tačno godinu dana, izazvao je ogorčenje javnosti i doveo do masovnih protesta širom zemlje, uglavnom predvođenih studentima, zbog sumnji na korupciju i neodgovorno upravljanje sredstvima od strane vlasti. I mnogi strani mediji izveštavali su o ovom događaja, a ekipa jedne od najvećih medijskih kuća u Velikoj Britaniji bila je na licu mesta. Sky News izveštava da je prvobitni zahtev protesta bio da se pronađu i kazne odgovorni za