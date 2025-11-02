VIDEO Protestna šetnja u Novom Sadu: Traže se izbori i lustracija, poslata podrška Dijani Hrki

Skup podršku Dijani Hrki, čiji je sin poginuo pod nadstrešnicom i koja štrajkuje glađu, organizovan je i u Novom Sadu. Na večerašnjem skupu građani su zatražili izbore.

Građani su se okupili na raskrsnici kod Banovine, gde su crvenom farbom ostavili poruke, tražeći pravdu za žrtve nadstrešnice. Razgovaralo se o organizaciji kolektivnog odlaska u Beograd, kako bi se pružila podrška Dijani Hrki, koja je otpočela štrajk glađu tražeći istinu o padu nadstrešnice, oslobađanje svih studenata i raspisivanje izbora. Protestnoj koloni u Novom Sadu su se pridruživali građani, a krenulo se Bulevarom Mihajla Pupina, Jevrejskom, te Bulevarom