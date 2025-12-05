Na današnji dan, 5. decembar

Na današnji dan dogodilo se: 1443. Rođen je italijanski sveštenik Đulijano dela Rovere, papa Julije II (1503-1513), najveći pokrovitelj umetnosti među poglavarima rimokatoličke crkve. Od Mikelanđela je naručio izradu fresaka u Sikstinskoj kapeli u Vatikanu, od Bramantea rekonstrukciju crkve Svetog Petra, a Rafael Santi je oslikao njegove privatne odaje. 1766. Londonska aukcijska kuća "Kristi" održala je prvu aukciju. 1791. Umro je austrijski kompozitor Volfgang