Na današnji dan, 5. decembar

Danas je petak, 5. decembar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1484 - Papa Inocent VIII. izdao je bulu Summis desiderantes affectibus kojom se odobrava proganjanje i osuđivanje veštica na području Nemačke i to od strane inkvizitora kao najvišim čuvarima rimokatoličke vere, što im je dalo široka ovlašćenja u proganjanju i osuđivanju navodnih veštica i heretika. Pokrenut je talas procesa protiv veštica, odnosno žena koje su smatrane pomagačicama sotone. 1766 - Londonska aukcijska kuća "Kristi" održala je prvu aukciju. 1917 -