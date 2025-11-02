VIDEO: Dijana Hrka započela štrajk glađu, policija joj nije dala da priđe Skupštini Srbije

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, poginulog u padu nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici, u 11.52 časa počela je štrajk glađu ispred zgrade Skupštine Srbije u Beogradu.

Ona je, u majci na kojoj piše "Mama protiv mašinerije", sa okupljenim građanima održala 16 minuta tišine za 16 žrtava pada nadstrešnice. Ona je rekla da se na ovaj vid protesta odlučila "tražeći pravdu i odgovor ko je ubio njenog sina i još 15 ljudi u novosadskoj tragediji pre godinu dana". Dodala je da ju je policija zadržala kod ograde koja ulicu deli od "Ćacilenda" i da zbog toga nije mogla da dođe do stepenica Skupštine kako je nameravala, kao i da će joj