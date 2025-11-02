VIDEO: Dijana Hrka započela štrajk glađu, policija joj nije dala da priđe Skupštini Srbije

Radio 021 pre 11 sati  |  021.rs
Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, poginulog u padu nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici, u 11.52 časa počela je štrajk glađu ispred zgrade Skupštine Srbije u Beogradu.

Ona je, u majci na kojoj piše "Mama protiv mašinerije", sa okupljenim građanima održala 16 minuta tišine za 16 žrtava pada nadstrešnice. Ona je rekla da se na ovaj vid protesta odlučila "tražeći pravdu i odgovor ko je ubio njenog sina i još 15 ljudi u novosadskoj tragediji pre godinu dana". Dodala je da ju je policija zadržala kod ograde koja ulicu deli od "Ćacilenda" i da zbog toga nije mogla da dođe do stepenica Skupštine kako je nameravala, kao i da će joj
Grupa pešači iz Novog Sada za Beograd: "Vid podrške Dijani Hrki, da zna da smo tu za nju"

N1 Info pre 8 sati
Dijana Hrka za N1: Ostajem do daljeg, ako treba da umrem, neka - umreću časno

N1 Info pre 9 sati
Dijana Hrka otpočela štrajk glađu

Vreme pre 9 sati
"Mama protiv mašinerije": Dijana Hrka šesnaestominutnom tišinom počela štrajk glađu

Novi magazin pre 10 sati
"Mama protiv mašinerije": Dijana Hrka šesnaestominutnom tišinom počela štrajk glađu

N1 Info pre 11 sati
Novi Sad: Grupa građana krenula pešice ka Beogradu da podrži Dijanu Hrku u štrajku glađu

Beta pre 10 sati
Dijana Hrka počela štrajk glađu: „Mama protiv mašinerije“

Nedeljnik pre 11 sati
MUP: Uhapšen osumnjičeni kod Skupštine, pokazivao polni organ

Danas pre 22 minuta
(Video): Poznati hvatač zmija ušao u kuću, zavirio iza vrata, a onda ugledao nešto jezivo! Svi gledaju šta Vladica radi sa…

Blic pre 2 minuta
Studenti u blokadi: Stojimo uz sve koji su se odazvali u dobroj veri, Dijana Hrka ne sme da ostane sama

Danas pre 1 sat
(Foto): Kralj srpskog neba nađen povređen u pustinji, na više od 2.200 kilometara od naše zemlje

Blic pre 1 sat
Zapaljen šator, povređen jedan policajac: MUP tvrdi da su okupljeni napali učesnike prijavljenog skupa u Pionirskom parku

Danas pre 1 sat