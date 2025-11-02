Komemorativnim skupovima i parastosima obeleženo godinu dana od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Dan žalosti povodom godišnjice pada nadstešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je 16 ljudi poginulo, obeležen je prethodnog dana parastosima koji su služeni u više crkava kao i komemorativnim skupovima organizovanim širom Srbije, regiona i sveta.

Godišnjica pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena – obeležena je tokom jučerašnjeg dana parastosima i komemorativnim skupovima u zemlji, regionu i svetu. Ispred Železničke stanice u Novom Sadu građani su palili sveće, donosili cveće i odali poštu stradalima u prošlogodišnjem padu nadstrešnice. U Sabornoj crkvi u Novom Sadu mitropolit bački SPC Irinej služio je parastos za poginule u padu