Napad u vozu u Velikoj Britaniji – desetoro povređenih, uhapšena dvojica osumnjičenih

RTS pre 31 minuta
Napad u vozu u Velikoj Britaniji – desetoro povređenih, uhapšena dvojica osumnjičenih

U napadu nožem u vozu kod Kembridža u Velikoj Britaniji deset osoba je ranjeno. Devetoro ranjenih zadobilo povrede opasne po život. Uhapšena dvojica osumnjičenih.

Deset osoba ranjeno je u napadu nožem koji se dogodio u vozu kod Kembridža, na istoku Engleske u Velikoj Britaniji, preneo je Rojters. Svi ranjeni su hospitalizovani, devetoro je zadobilo povrede opasne po život, dok je jedna osoba smeštena u bolnicu sa lakšim povredama. Britanska policija je saopštila da radi na utvrđivanju okolnosti i motiva incidenta. Napad se dogodio između stanica Stivenidž i Piterborou, zbog čega su sve železničke linije bile u prekidu.


Ključne reči

RojtersVelika Britanija

