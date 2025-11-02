Sednica parlamenta u utorak, birački spisak među tačkama dnevnog reda

RTS pre 23 minuta
Sednica parlamenta u utorak, birački spisak među tačkama dnevnog reda

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 4. novembar sednicu parlamenta za čiji je dnevni red predložila, između ostalog, izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, kao i poseban zakon kojim bi bio omogućen projekat "revitalizacije i razvoja" lokacije zgrada Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i Ministarstva odbrane.

Prva tačka predloženog dnevnog reda bio bi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji je podneo poslanik Uglješa Mrdić, saopštio je parlament. Poslanici bi potom trebalo da razmotre Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, koji je podnelo 110 narodnih poslanika, uključujući i samu predsednicu
