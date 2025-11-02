Sednica parlamenta u utorak, birački spisak među tačkama dnevnog reda
RTS pre 23 minuta
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 4. novembar sednicu parlamenta za čiji je dnevni red predložila, između ostalog, izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, kao i poseban zakon kojim bi bio omogućen projekat "revitalizacije i razvoja" lokacije zgrada Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i Ministarstva odbrane.
Prva tačka predloženog dnevnog reda bio bi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji je podneo poslanik Uglješa Mrdić, saopštio je parlament. Poslanici bi potom trebalo da razmotre Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, koji je podnelo 110 narodnih poslanika, uključujući i samu predsednicu