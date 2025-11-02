Narodna skupština u utorak o zgradama Generalštaba i biračkom spisku

Predsednica parlamenta Ana Brnabić sazvala je za utorak, 4. novembar, Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine, na čijem dnevnom redu će se naći i poseban zakon kojim bi bio omogućen projekat "revitalizacije i razvoja" lokacije zgrada Generalštaba i Ministarstva odbrane.

Za prvu tačku dnevnog reda predložene su izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji je podneo narodni poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, saopštio je parlament.

Usaglašena, jedanaesta verzija nacrta prethodno je dobila podršku i Crte i CeSID-a, a sve se dešava više od godinu i po dana od kada je ODIHR objavio preporuke za poboljšanje izbornog procesa.

Poslanici bi potom trebalo da razmotre Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, koji je podnelo 110 parlamentaraca, uključujući i samu predsednicu Skupštine.

Kako navodi N1, u pitanju je projekat kompanije Džareda Kušnera, zeta Donalda Trampa, koji na mestu Generalštaba predviđa izgradnju luksuznog hotela.

Predsednik opozicione Demokratske stranke Srđan Milivojević je, uoči prethodne sednice parlamenta, najavljivao da će poslanici vladajuće koalicije u republičkom parlamentu, na predlog Vlade Srbije, skinuti zaštitu koju je zgrada Generalštaba uživala kao kulturno dobro.

Predlog "leks specijalisa" za Generalštab dolazi u trenutku kada Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) vodi istragu o zloupotrebi službenog položaja u donošenju odlike o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba Vojske Srbije i Ministarstva odbrane u Beogradu.

TOK je prethodno saopštio da su osumnjičeni direktori republičkog i gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Goran Vasić i Aleksandar Ivanović, priznali falsifikovanje dokumentacije na osnovu koje su Ministarstvu kulture podneli Inicijativu za donošenje odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra u slučaju zgrada Generalštaba.

Spisak osumnjičenih je u međuvremenu proširen i na v.d. sekretarke u Ministarstvu kulture, koju Tužilaštvo za organizovani kriminal sumnjiči za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu, objavio je danas Insajder.

(Beta, 02.11.2025)

