Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu u Britaniji, uhapšene dve osobe

LONDON - Desetoro ljudi sinoć je izbodeno nožem u vozu za Kembridžšir, koji je od Londona udaljen oko 80 kilometara, nakon čega su uhapšene dve osobe, a policija je saopštila da je reč o "značajnom incidentu" i potvrdila da će antiterorističke jedinice podržati istragu.

Devetoro ranjenih je prevezeno u bolnicu sa povredama opasnim po život, dok je jedna osoba hospitalizovana sa lakšim povredama, prenosi BBC. Britanska policija je saopštila da radi na utvrđivanju okolnosti i motivima incidenta, kao i da je nacionalni kod "Plato" upotrebljen u odgovoru policijskih i hitnih službi na incident, navodi "Gardijan". Incident se dogodio između stanica Stivenidž i Peterborou, zbog čega su sve železničke linije bile u prekidu, a Železnička