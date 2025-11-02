Novi peh za Partizan - Vašington nije otputovao za Dubai!

Novi peh za Partizan - Vašington nije otputovao za Dubai!

Jedan od najstandardnijih prvotimaca Partizana ove sezone Dvejn Vašington nije otputovao sa ostatkom ekipe na predstojeći derbi protiv Dubaija u 5. kolu AdmiralBet ABA lige.

Sjajni američki bek, koji je u prethodnim utakmicama imao nezahvalan zadatak da menja povređenog Karlika Džonsa, doživeo je povredu protiv Barselone koja ga onemogućava da pomogne saigračima u izazovnom duelu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ovu informaciju potvrdilo je više beogradskih medija, premda se tačan stepen povrede ne zna niti da li će biti spreman za okršaj protiv Olimpijakosa u Pireju u petak uveče. Vest o izostanku Vašington u Dubaiju stigla je nedugo
