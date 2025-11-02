Partizan dobio odlične vesti pred Dubai: Crno-beli pojačani putuju u Emirate

Večernje novosti pre 1 sat
Partizan dobio odlične vesti pred Dubai: Crno-beli pojačani putuju u Emirate

Nakon poraza od Barselone Partizan se okreće obavezama u ABA ligi, a tamo ih u petom kolu dočekuje Dubai.

FOTO: Ata images Susret dva neporažena tima regionalnog prvenstva za "grobare" će značiti mnogo, s obzirom da se povređeni Šejk Milton vratio u tim i konkurisaće za mesto na parketu. Poslednju utakmicu odigrao je Šejk Milton još 9. oktobra, kada je proveo 18 minuta na terenu u pobedi nad Efesom, pa je nakon toga propustio osam utakmica zbog povrede. Kako "Meridijan sport" navodi, on je na putu ozdravljenja nakon što je izvestan period proveo van terena, ali ostaje
