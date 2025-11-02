Obradović: Dubai izuzetno kvalitetna ekipa

Šampion Srbije gostovaće sutra u UAE od 17 časova u utakmici petog kola grupe A regionalne ABA lige

Trener Partizana Željko Obradović izjavio je danas da je Dubai izuzetno kvalitetna ekipa i dodao da crno-beli maksimalno poštuju tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, prenosi Tanjug. Šampion Srbije gostovaće sutra od 17 časova u utakmici petog kola grupe A regionalne ABA lige. Partizan i Dubai su odigrali jedan meč ove sezone i to 30. septembra u prvom kolu Evrolige, a slavio je tim iz UAE rezultatom 89:76. - Imamo iskustvo iz prve utakmice u Evroligi protiv njih,