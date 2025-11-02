Idf: Ubijena četiri pripadnika Hezbolahove elitne jedinice u južnom Libanu

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Idf: Ubijena četiri pripadnika Hezbolahove elitne jedinice u južnom Libanu

Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su danas da su protekle noći izvele vazdušni napad u južnom Libanu i da su ubile četiri pripadnika Hezbolahove elitne jedinice Radvan.

Vojska je saopštila da je glavna meta napada u Kfar Rumanu bio šef logističke službe te jedinice, prenosi Tajms of Izrael. IDF nije naveo ime tog lidera, ali ističe da je on učestvovao u transferu oružja i "pokušajima ponovnog uspostavljanja terorističke infrastrukture" u južnom Libanu. Tri preostala pripadnika ubijena u vazdušnom napadu takođe su bili članovi Radvana, navodi IDF, dodajući da njihove aktivnosti predstavljaju kršenje primirja. Libanski mediji su
Ključne reči

LibanIzraelHezbolah

