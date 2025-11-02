Kristina Spalević pokazala kako izgleda posle 5 operacija! Objavila sliku iz bolničkog kreveta: Lakše se diše!

Bivša rijaliti učesnica Kristina Spalević podelila je fotografiju iz bolničke sobe svega 48 sati nakon što je završila niz estetskih intervencija.

Kristina je prošla kroz više estetskih zahvata kako bi osvežila svoj izgled, a sada je pokazala kako izgleda dva dana nakon operacije. - 48 sati posle operacije. Lakše se diše - napisala je Kristina uz fotografiju. Ona je otkrila šta je sve uradila na sebi. - Jedva čekam da dođem kući. Sad je ovih par dana najteže. Juče u 17 sati mi je završena operacija, danas sam već prošetala dva puta. Radila sam "Mommy makeover". Liposukcija stomaka, ušivanje dijastaze,