Kristina Spalević pokazala kako izgleda posle 5 operacija! Objavila sliku iz bolničkog kreveta: Lakše se diše!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Kristina Spalević pokazala kako izgleda posle 5 operacija! Objavila sliku iz bolničkog kreveta: Lakše se diše!

Bivša rijaliti učesnica Kristina Spalević podelila je fotografiju iz bolničke sobe svega 48 sati nakon što je završila niz estetskih intervencija.

Kristina je prošla kroz više estetskih zahvata kako bi osvežila svoj izgled, a sada je pokazala kako izgleda dva dana nakon operacije. - 48 sati posle operacije. Lakše se diše - napisala je Kristina uz fotografiju. Ona je otkrila šta je sve uradila na sebi. - Jedva čekam da dođem kući. Sad je ovih par dana najteže. Juče u 17 sati mi je završena operacija, danas sam već prošetala dva puta. Radila sam "Mommy makeover". Liposukcija stomaka, ušivanje dijastaze,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ovako Kristina Spalević izgleda nakon pet operacija: Podelila sliku iz bolničke sobe: "Lakše se diše"

Ovako Kristina Spalević izgleda nakon pet operacija: Podelila sliku iz bolničke sobe: "Lakše se diše"

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Golub prodat za: 400.000 evra Golubica "New Kim 3" osvojila svet i postala treća najskuplija u istoriji: Novi vlasnik bogati…

Golub prodat za: 400.000 evra Golubica "New Kim 3" osvojila svet i postala treća najskuplija u istoriji: Novi vlasnik bogati Kinez (foto/video)

Blic pre 11 minuta
Na podmlađivanje troši 2.200 evra mesečno: Ne stavlja ni filere ni botoks, evo na šta idu pare

Na podmlađivanje troši 2.200 evra mesečno: Ne stavlja ni filere ni botoks, evo na šta idu pare

Kurir pre 11 minuta
Više od 300 kremiranih ljudskih ostataka pronađeno u pustinji: Biće sahranjeni u centru Las Vegasa: Pokrenuta federalna istraga…

Više od 300 kremiranih ljudskih ostataka pronađeno u pustinji: Biće sahranjeni u centru Las Vegasa: Pokrenuta federalna istraga

Blic pre 1 sat
Kristina Spalević pokazala kako izgleda posle 5 operacija! Objavila sliku iz bolničkog kreveta: Lakše se diše!

Kristina Spalević pokazala kako izgleda posle 5 operacija! Objavila sliku iz bolničkog kreveta: Lakše se diše!

Telegraf pre 1 sat
"Scene sa ćelijom snimao sam kod kuće": Rasta posle dve godine otkrio isinu o svom filmu, spomenuo nanogicu: "Zovem ljude na…

"Scene sa ćelijom snimao sam kod kuće": Rasta posle dve godine otkrio isinu o svom filmu, spomenuo nanogicu: "Zovem ljude na kafu, oni pitaju da li sam normalan"

Blic pre 2 sata