Pomoćnik ministra prosvete: Treći dan sajma bio rezervisan za nacionalne manjine

Pomoćnik ministra prosvete Nermin Balija izjavio je da je današnji dan na Sajmuobrazovanja i nastavnih sredstava bio rezervisan za pripadnike nacionalnih manjina, koje su se posetiocima predstavile na tradicionalan način. "Imali smo priliku da vidimo te nacionalne zajednice koje su imale specifičan, autentičan, tradicionalan način predstavljanja svoje nacionalne manjine. Imali smo priliku da vidimo bošnjačku nacionalnu zajednicu, romsku, slovačku, češku i bugarsku