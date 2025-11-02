Si Đinping pozvao Azijsko-pacifički region da stvori održivu budućnost: Digitalni razvoj u centru interesa

Kineski predsednik Si Đinping izjavio je danas da bi ekonomije Azijsko-pacifičkog regiona trebalo da unaprede obostrano korisnu saradnju, iskoriste nove razvojne mogućnosti, odgovore na globalne izazove i zajednički izgrade održivu i svetliju budućnost.

Govoreći na drugoj sednici 32. sastanka ekonomskih lidera APEC-a, pod naslovom "Zajedničko stvaranje održive i svetlije budućnosti", Si je istakao da svet danas istovremeno svedoči i produbljivanju naučne i tehnološke revolucije i industrijske transformacije, ali i slabom ekonomskom rastu, rastućem razvojnom jazu i intenziviranju problema poput klimatskih promena, bezbednosti hrane i energije, prenela je Sinhua. Si Đinping je izložio inicijativu za buduću saradnju