Srbi sa Kosova i Metohije nastavljaju svoj put: Sledeća stanica Ljig

Srbi sa Kosova i Metohije, koji već peti dan pešače ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada, krenuli su rano jutros iz Gornjeg Milanovca, gde im se u koloni pridružila i grupa Milanovčana. Pešake je ispratio predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević, poželevši im srećan put i uspešan završetak ovog simboličnog poduhvata. Sledeća stanica na njihovom putu je Ljig. (Telegraf.rs)