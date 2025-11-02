Vučić se ponovo oglasio nakon incidenata ispred Skupštine Srbije u Beogradu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu nakon večerašnjih incidenata ispred Skupštine Srbije u Beogradu. "Ljudi mogu mirno da spavaјu.

Ništa blokaderi i siledžiјe neće moći da urade. Pozivam ih da razumeјu da se u politici pobeđuјe na izborima, a pristoјnu Srbiјu pozivam da ne uzvraća istom merom", istakao je Vučić. Podsećanja radi, predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras se uključio u program Informer TV , a potom i na TV Pink povodom večerašnjeg napada blokadera ispred Narodne skupštine u Beogradu. (Telegraf.rs)