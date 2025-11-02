Vučić se ponovo oglasio nakon incidenata ispred Skupštine Srbije u Beogradu

Telegraf pre 17 minuta  |  Telegraf.rs
Vučić se ponovo oglasio nakon incidenata ispred Skupštine Srbije u Beogradu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu nakon večerašnjih incidenata ispred Skupštine Srbije u Beogradu. "Ljudi mogu mirno da spavaјu.

Ništa blokaderi i siledžiјe neće moći da urade. Pozivam ih da razumeјu da se u politici pobeđuјe na izborima, a pristoјnu Srbiјu pozivam da ne uzvraća istom merom", istakao je Vučić. Podsećanja radi, predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras se uključio u program Informer TV , a potom i na TV Pink povodom večerašnjeg napada blokadera ispred Narodne skupštine u Beogradu. (Telegraf.rs)
Milivojević kod Skupštine: Pozivam građane da se ne razilazimo, podržimo Dijanu Hrku

Nova pre 37 minuta
Vučić: Pozivam sve da ostanu mirni i da se uzdrže od nasilja

Sputnik pre 40 minuta
Vučić objavio snimak nereda ispred Skupštine Srbije i poslao poruku: "Pozivam ljude da ne uzvraćaju istom merom"

Mondo pre 7 minuta
Vučić se hitno oglasio: Blokaderi „nervozni zbog neuspeha od subote“ na brutalan način pokušali da napadnu Pionirski park…

Pravda pre 23 minuta
Vučić:Napad na Ćacilend bio očekivan posle debakla blokadera u Novom Sadu

RTV pre 1 sat
Milivojević (DS) pozvao građane da podrže Dijanu Hrku kod Skupštine Srbije

Beta pre 57 minuta
Vučić: Blokaderi su večeras pokušali da napadnu simbol slobode - Pionirski park

Beta pre 1 sat
Aleksandar VučićSkupština SrbijePredsednik SrbijeIzboriskupstina

FR: Vučić ne zna kako da umiri proteste, a njegova izvinjenja su neuverljiva

Danas pre 23 minuta
Gosti „Utiska nedelje“ saglasni: Pobuna neće utihnuti iako se Vučić tome nada, dok podrška studentskoj listi raste

Danas pre 17 minuta
Vučić se uključio uživo na TV Informer o dešavanjima ispred Skupštine: „Očekivano posle jučerašnjeg debakla u Novom Sadu“…

Danas pre 1 sat
"Jedan policajac povređen": Oglasio se MUP o incidentima kod Skupštine: "Organizovana grupa napala građane u Pionirskom parku"…

Blic pre 1 sat
Milivojević (DS) pozvao građane da podrže Dijanu Hrku kod Skupštine Srbije

Danas pre 53 minuta