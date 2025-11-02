Bela kuća objavila detalje američko-kineskog sporazuma o trgovini

Kineska vlada ukinuće restrikcije na izvoz kritičnih minerala, obustaviće izvoz hemikalija u Severnu Ameriku potrebnih za prozvodnju fentanila i nastaviće protok poluprovodnika za automobile, objavila je Bela kuća, navodeći detalje sporazuma koji su postigli kineski i američki pregovarači u četvrtak u Južnoj Koreji, prenosi danas “Politiko”.

Kako je izjavio američki ministar finansija Skot Besent, sporazumom se deeskaliraju tenzije između dve zemlje i u suštini se od naredne nedelje primenjuje jednogodišnje primirje u njihovim odnosima. U dokumentu koji je objavila Bela kuća, navode se ustupci Kine koji su opisani kao “velika pobeda koja štiti američku ekonomsku snagu i nacionalnu bezbednost”. “Kina će izdati opšte licence koje važe za izvoz retkih zemnih metala, galijuma, germanijuma, antimona i