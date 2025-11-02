Bela kuća objavila detalje američko-kineskog sporazuma o trgovini

Vesti online pre 27 minuta  |  Sputnjik (P. V.)
Bela kuća objavila detalje američko-kineskog sporazuma o trgovini

Kineska vlada ukinuće restrikcije na izvoz kritičnih minerala, obustaviće izvoz hemikalija u Severnu Ameriku potrebnih za prozvodnju fentanila i nastaviće protok poluprovodnika za automobile, objavila je Bela kuća, navodeći detalje sporazuma koji su postigli kineski i američki pregovarači u četvrtak u Južnoj Koreji, prenosi danas “Politiko”.

Kako je izjavio američki ministar finansija Skot Besent, sporazumom se deeskaliraju tenzije između dve zemlje i u suštini se od naredne nedelje primenjuje jednogodišnje primirje u njihovim odnosima. U dokumentu koji je objavila Bela kuća, navode se ustupci Kine koji su opisani kao “velika pobeda koja štiti američku ekonomsku snagu i nacionalnu bezbednost”. “Kina će izdati opšte licence koje važe za izvoz retkih zemnih metala, galijuma, germanijuma, antimona i
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Bela kuća otkriva: Detalji svih dogovora Trampa i Đinpinga

Bela kuća otkriva: Detalji svih dogovora Trampa i Đinpinga

Pravda pre 7 minuta
Hitno se oglasila Bela kuća: Objavljeni detalji američko-kineskog sporazuma o trgovini

Hitno se oglasila Bela kuća: Objavljeni detalji američko-kineskog sporazuma o trgovini

Večernje novosti pre 17 minuta
Bela kuća objavila detalje američko-kineskog sporazuma o trgovini

Bela kuća objavila detalje američko-kineskog sporazuma o trgovini

RTV pre 53 minuta
Bela kuća objavila detalje američko-kineskog sporazuma o trgovini

Bela kuća objavila detalje američko-kineskog sporazuma o trgovini

Sputnik pre 43 minuta
Bela kuća objavila detalje američko-kineskog sporazuma o trgovini

Bela kuća objavila detalje američko-kineskog sporazuma o trgovini

Blic pre 1 sat
Bela kuća objavila detalje američko-kineskog sporazuma o trgovini

Bela kuća objavila detalje američko-kineskog sporazuma o trgovini

Euronews pre 43 minuta
Bela kuća objavila detalje američko-kineskog sporazuma o trgovini

Bela kuća objavila detalje američko-kineskog sporazuma o trgovini

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Trgovinski sporazumJužna KorejaPekingKinaBela kućaekonomijasad

Ekonomija, najnovije vesti »

Greška pri točenju goriva može da košta 3.400 evra

Greška pri točenju goriva može da košta 3.400 evra

Kamatica pre 27 minuta
Mali: Učešće na Ekspu potvrdilo 127 zemalja, vraćamo 50 odsto školarine studentima

Mali: Učešće na Ekspu potvrdilo 127 zemalja, vraćamo 50 odsto školarine studentima

RTV pre 7 minuta
Rod voća manji - šta će biti sa rakijom?

Rod voća manji - šta će biti sa rakijom?

N1 Info pre 27 minuta
Bela kuća objavila detalje američko-kineskog sporazuma o trgovini

Bela kuća objavila detalje američko-kineskog sporazuma o trgovini

Vesti online pre 27 minuta
Bela kuća otkriva: Detalji svih dogovora Trampa i Đinpinga

Bela kuća otkriva: Detalji svih dogovora Trampa i Đinpinga

Pravda pre 7 minuta