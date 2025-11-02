„Mama protiv mašinerije“: Dijana Hrka počinje štrajk glađu ispred Skupštine Srbije, građani se priključuju… Dijana Hrka - štrajk glađu

U majici sa natpisom „Mama protiv mašinerije“ i sa ikonom Bogorodice u ruci, Dijana je poručila da više ne može da ćuti i da će istrajati dok ne dobije odgovore o stradanju svog deteta i svih drugih koji su izgubili živote u tragediji koja je pre tačno godinu dana potresla Srbiju.

Majka Stefana Hrke iznela je jasne i odlučne zahteve: Da svi odgovorni za pad nadstrešnice u Novom Sadu budu procesuirani i da institucije tužilaštvo i policija rade svoj posao bez političkih pritisaka i zaštite krivaca. Da se oslobode svi studenti i građani koji su privedeni tokom protesta i akcija podrške porodicama nastradalih. Da se u Srbiji raspišu vanredni izbori, jer smatra da je samo nova vlast i nova odgovornost moguća osnova za pravdu i istinu. Ubrzo