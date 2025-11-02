Dijana Hrka otpočela štrajk glađu

Kao „izraz kritike režima Aleksandra Vučića koji već godinu dana krije istinu o ubistvu“ Dijana Hrka opočela štrajk glađu u nedelju

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, poginulog u padu nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, otpočela je ispred Skupštine u nedelju štrajk glađu , kao „izraz kritike režima Aleksandra Vučića koji već godinu dana krije istinu o ubistvu“ njenog sina i ostalih 15 žrtava. Rekla je novinarima da je počela štrajk u blizini Skupštine Srbije, jer joj policija nije dozvolila da priđe zgradi parlamenta. „Mora za nadstrešnicu da se svi procesuiraju, saslušaju, da
