„Studenti su snaga i budućnost ove države – i moraju da se slušaju“

Vršilac dužnosti dekana FDU Dragutin Ćirković se pita pita da li, možda, neko želi da „promeni“ postojeće studente i da ih zameni nekim drugim

Plan Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu je da školska 2025/26. godina, koja počinje 3. novembra, funkcioniše regularno, da studenti ne trpe i da ne moraju ponovo da žrtvuju budućnost i godinu studija, izjavio je vršilac dužnosti dekana FDU Dragutin Ćirković, dodajući da žrtva koja je podneta pokazuje važnost studentskih zahteva. „Plan je da od 3. novembra krenemo regularno školsku godinu sa kompletnom nastavom uživo. Cilj je da se nastava, svi testovi,