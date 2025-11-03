Na današnji dan, 3. novembar

Danas je ponedeljak, 3. novembar, a ovo su najvažniji događaji u istoriji koji su obeležili današnji dan.

644 - U Mekki ubijen drugi halifa Omer ibn el-Hattab od strane jednog perzijskog roba. 1493 - Kristofor Kolumbo se iskrcao na Dominikansku Republiku. 1534 - Engleski parlament usvojio je povelju kojom je kralj Henri VIII postao poglavar crkve, čime je papi oduzeta vlast nad crkvom u Engleskoj. Tome je prethodio sukob sa papom Lavom X, koji nije hteo da poništi kraljev brak sa Katarinom Aragonskom i ozakoni njegovu vezu sa Anom Bolen. 1671 - Hrvatski sabor