Doživotni zatvor za vlasnika hotela i još 10 ljudi zbog smrtonosnog požara u Turskoj

REUTERS/Murad Sezer U požaru u hotelu u Turskoj u januaru 2025. poginulo je 78 ljudi, među njima 34 dece

Osam meseci posle najsmrtonosnijeg požara u istoriji Turske, sud je osudio vlasnika hotela i još 10 ljudi na doživotni zatvor.

Požar u hotelu Grand Kartal u Boluu izbio je tokom školskog raspusta u januaru, a poginulo je 78 ljudi, među njima i 34 dece.

Povređeno je više od 130 ljudi u požaru u planinskom odmaralištu Kartalkaja, na severu Turske.

Vlasnik hotela Halit Ergul, njegova supruga i dve ćerke dobili su maksimalnu kaznu nakon što su proglašeni krivim za težak nemar, zajedno sa zamenikom gradonačelnika Bolua i lokalnim šefom vatrogasne službe.

Na doživotni zatvor osuđeni su i zet vlasnika hotela i generalni direktor objekta Emir Aras i menadžer hotela Zeki Jilmaz.

Ukupno je 32 ljudi odgovaralo po raznim optužbama zbog požara koji je zahvatio zgradu hotel jutarnjim satima, što je dovelo do toga da su neki gosti skakali sa prozora 12-spratne zgrade kako bi pobegli od vatre.

Osim 11 kojima je izrečena doživotna robija, još 18 optuženih dobilo je kazne zatvora u rasponu od 12 do 22 godine.

Većina su zaposleni u hotelu.

Ostali su oslobođeni, među njima i dva kuvara.

Istragom je utvrđeno da je zakazao sigurnosni sistem u požaru koji je izbio u restoranu hotela.

Uz to, deo vatrogasne opreme u hotelu nije ispunjavao bezbednosne standarde.

Vlasnik hoela je negirao odgovornost.

Rekao je da je bilo redovnih inspekcija u hotelu i okrivio je dobavljača gasa.

Otužio je i Ministarstvo turizma, rekavši da su oni bili odgovorni za nadzor.

„Posle požara, zatvoreno je mnogo hotela. Kako sam ja mogao da uočim manjkavosti, ako ih inspekcija nije uvidela?

„Da su mi predočeni rizici, sam bih zatvorio hotel", rekao je na suđenju.

Posle izricanja presude, predsednik Državnog saveta, Abdurahman Genčbaj, koji je izgubio sina u požaru, ponovo je uperio prstom u javne službenike, prenosi BBC na turskom.

Kritikovao je Kancelariju glavnog javnog tužioca u Boluu zbog toga što nije preduzela nikakve korake uprkos dozvoli da ispita devet javnih službenika u vezi sa požarom.

Genčbaj je pozvao na otpuštanje službenika iz Ministarstva turizma i Ministarstva rada kojima je naređeno da sprovedu istragu.

„Nisam siguran da će ministar preduzeti mere po ovom pitanju, ali ćemo iskoristiti sva zakonska sredstva da ga prisilimo.

„Ova istraga treba da se pokrene što je pre moguće, i očekujemo da će oni koji su umešani biti pozvani na odgovornost", rekao je.

Planina Bolu je popularna među skijašima iz Istanbula i turske prestonice Ankare, udaljene oko 170 kilometara.

U vreme tragedije, hotel je bio popunjen jer je bio početak školskog raspusta.

„Idem na groblje svaki dan, ništa ne može da ublaži moju bol", rekao je Hilmi Altin, koji je izgubio suprugu i devetogodišnju ćerku, novinskoj agenciji AFP.

Bilsaj Sarper Arslan, jedan od advokata oštećenih, rekao je za BBC na turskom, da je ovo suđenje i presuda „prekretnica".

Arslan, koji je u požaru izgubio nekolicinu rođaka, rekao je da je presudu slušao u suzama.

Nastavićemo da se borimo da se istraži i odgovornost javnih službenika, dodao je.

