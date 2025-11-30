UKRAJINSKA KRIZA: Sastanak američke i ukrajinske delegacije na Floridi

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1. 376. dan. U toku je sastanak američke i ukrajinske delegacije na Floridi o mirovnom planu za okončanje rata u Ukrajini. Razgovaramo o bezbednosti i budućnosti Ukrajine, poručio je šef ukrajinske delegacije Rustem Umerov dodajući da je zahvalan timu američkog predsednika. Američki državni sekretar Marko Rubio ističe da se ne radi samo o mirovnom sporazumu, već o stvaranju puta koji će Ukrajinu ostaviti suverenom, nezavisnom i prosperitetnom.

- Si-En-En: Razgovori američke i ukrajinske delegacije u Majamiju teški i veoma konstruktivni Razgovori na Floridi između visokih američkih zvaničnika i ukrajinske delegacije, čija je tema okončanje rata u Ukrajini, su "teški, ali veoma konstruktivni", izjavio je danas izvor koji je direktno upoznat sa pregovorima za Si-En-En. Izvor je rekao da je na sastanku vođena diskusija o nekim od "najosetljivijih pitanja" za rešavanje rata rata između Rusije i Ukrajine. "Za