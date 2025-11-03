Analitičari: Vučić se neće sad odvažiti na prevremene izbore, studentska lista ima tendenciju rasta

Politički analitičar Đorđe Vukadinović ocenio je sinoć da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće odvažiti da sad ide na izbore, već da će prolongirati do druge polovine sledeće godine.

Dodao je da je komemorativni skup u Novom Sadu 1. novembra povodom prve godišnjice pogibije od pada nadstrešnice ulaza Železničke stanice nesumnjivo imao političku dimenziju, ali da je ona bila u drugom planu.

"Predsednik je video intelektualnu snagu, organizovanost, koje su ga sigurno stavile u nedoumicu. Verujem da je odustao od vanrednih izbora do kraja ove godine, i da će sigurno prolongirati do druge polovine sledeće godine", kazao je Vukadinović u emisiji Utisak nedelje.

Pofesor Fakulteta političkih nauka Dušan Vučićević je kazao da je za vlast važno je i dalje drži milion i osam stotina hiljada birača "iza informativnog zida" i da je važno slati im poruku da ne postoji pobuna i držati ih u izolaciji.

"To je i pokušaj da (Vučić) spreči odliv koji se dešava, ali koji i dalje nije veliki. Promene se najviše događaju među apstinetima, zato mu je važno da najpre njih vrati u apsistenciju, ali u tome ne uspeva", kazao je on.

Rekao je da po njegovim istraživanjima studentska lista ima tendeciju rasta i da je razlika u odnosu na vlast u proseku oko deset odsto za studente.

Politikolog Boban Stojanović je kazao da su prevremeni izbori svaki datum pre decembra 2027.

"Redovni izbori su tek u decembru 2027, tako da ispunjenje zahteva 'bokadera' može da znači svaki vikend pre tog decembra. Koliko se Srbija promenila najbolje pokazuje to što Vučić više ne sme ni na svoje neslobodne i nepoštene izbore", kazao je Stojanović.

Stojanović je ocenio da je razlog izvinjenja koje je studentima uoči skupa u Novom Sadu uputio Vučić bio taj što su mu verovatno rezultati istraživanja fokus-grupa pokazali reakciju njegovog glasačkog tela na studentske šetnje koje su već trajale.