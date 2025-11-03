Bodžoni, ipak, nije u trci za Savet REM: U skupštini usvojena izmena liste kandidata

Kandidati saveta nacionalnih manjina za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) biće ipak Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ameti, a ne Ištvan Bodžoni kao što je prethodno izglasano nezakonitim procesom.

Naime, na današnjoj sednici skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje usvojena je izmena Liste kandidata za izbor članova Saveta REM, nakon što su predlagači i 12 kandidata javno ukazali na neregularnost glasanja u kategoriji saveta nacionalnih manjina. Time su poništeni „fantomski“ glasovi i konačno usaglašena lista s koje će se birati devet članova Saveta REM od 18 kandidata, odnosno po jedan iz devet kategorija. Za izmene je glasalo 11 poslanika, dva su bila