Većinu u Savetu REM-a mogli bi imati nezavisni kandidati, kažu poslanici opozicije u Skupštini Srbije

Slobodna Evropa pre 4 sati
Na sednica Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije odlučeno je u ponedeljak da javni razgovor sa kandidatima za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) bude organizovan 4. novembra.

Ta odluka, po kojoj će javno slušanje biti organizovano u Skupštini Srbije u Ulici kralja Milana, s početkom u 12.00 usvojena je jednoglasno. Na ranijoj sednici tog Odbora sačinjena je konačna lista od 18 kandidata za članove Saveta REM-a o kojima će se glasati na sednici Skupštine Srbije a njih devetoro treba da bude izabrano. Rastislav Dinić, poslanik opozicionog Zeleno-levog fronta (ZLF) koji je u Odboru za kulturu i informisanje, za Radio Slobodna Evropa (RSE)
