Građani koji su dočekali Vučića i Pelegrinija kažu da su iz Bačkog Petrovca. Međutim, lokalci ih ne prepoznaju

Nova pre 31 minuta  |  Autor: N1
Građani koji su dočekali Vučića i Pelegrinija kažu da su iz Bačkog Petrovca. Međutim, lokalci ih ne prepoznaju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Slovačke Peter Pelegrini stigli su u Bački Petrovac.

Njih je sat vremena čekala grupa ljudi ispred zgrade Opštine gde je predviđeno da imaju sastanak u 11.30, a u rukama su držali desetine srpskih zastava i nekolicinu slovačkih. Sa predsednikom Srbije došla je i predsednica pokrajinske Vlade, Maja Gojković, piše N1. Kada je naša ekipa prišla okupljenima, mahom su rekli da su iz Bačkog Petrovca i da dočekuju predsednike. #related-news_0 Kako su rekli lokalni novinari, u pitanju su mahom ljudi koje ne prepoznaju, a
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Protest u Bačkom Petrovcu tokom posete Pelegrinija, žandarmerija okružila građane

Protest u Bačkom Petrovcu tokom posete Pelegrinija, žandarmerija okružila građane

N1 Info pre 31 minuta
Vučić i Pelegrini u Bačkom Petrovcu: Sastanak sa Slovacima uz protest građana

Vučić i Pelegrini u Bačkom Petrovcu: Sastanak sa Slovacima uz protest građana

Luftika pre 16 minuta
VIDEO Vučić i Pelegrini u Bačkom Petrovcu: Grupu građana okružila Žandarmerija

VIDEO Vučić i Pelegrini u Bačkom Petrovcu: Grupu građana okružila Žandarmerija

Radio 021 pre 21 minuta
Burno u Bačkom Petrovcu: Okupili se nezadovoljni građani da dočekaju predsednika Slovačke, okružila ih Žandarmerija

Burno u Bačkom Petrovcu: Okupili se nezadovoljni građani da dočekaju predsednika Slovačke, okružila ih Žandarmerija

Nova pre 6 minuta
Građani koji su dočekali Vučića i Pelegrinija kažu da su iz Bačkog Petrovca - lokalni novinari ih ne prepoznaju

Građani koji su dočekali Vučića i Pelegrinija kažu da su iz Bačkog Petrovca - lokalni novinari ih ne prepoznaju

N1 Info pre 51 minuta
Vučić i Pelegrini stigli u Bački Petrovac, sastaju se s predstavnicima Slovaka u Vojvodini

Vučić i Pelegrini stigli u Bački Petrovac, sastaju se s predstavnicima Slovaka u Vojvodini

RTV pre 46 minuta
Doček uz pogaču i so: Vučić i Pelegrini stigli u Bački Petrovac, dočekalo ih lokalno rukovodstvo i grupa meštana

Doček uz pogaču i so: Vučić i Pelegrini stigli u Bački Petrovac, dočekalo ih lokalno rukovodstvo i grupa meštana

Blic pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićMaja GojkovićVlada SrbijePredsednik SrbijeBačka

Društvo, najnovije vesti »

Skupština grada Beograda: Predložena privatizacija Apoteka Beograd

Skupština grada Beograda: Predložena privatizacija Apoteka Beograd

Mašina pre 31 minuta
Protest u Bačkom Petrovcu tokom posete Pelegrinija, žandarmerija okružila građane

Protest u Bačkom Petrovcu tokom posete Pelegrinija, žandarmerija okružila građane

N1 Info pre 31 minuta
CINS: Firma Vučićevog kuma prodaje struju državi za milione evra

CINS: Firma Vučićevog kuma prodaje struju državi za milione evra

Nova ekonomija pre 6 minuta
Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Od 2026. sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola

Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Od 2026. sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola

Nova ekonomija pre 31 minuta
Srbija počinje testiranje letačkog osoblja na prisustvo alkohola

Srbija počinje testiranje letačkog osoblja na prisustvo alkohola

Beta pre 31 minuta