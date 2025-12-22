Učesnike protesta u Bačkom Petrovcu okružila policija, novinarke tvrde da su sprečene da izveštavaju

Beta pre 44 minuta

Grupu građana koja je danas protestovala u Bačkom Petrovcu tokom posete predsednika Srbije i Slovačke, Aleksandra Vučića i Petera Pelegrinija, pripadnici Žandarmerije držali su u okruženju, a novinarka lokalnog portala Storiteler (Storyteller) Vladimira Dorčova Valtner je kazala da joj nije dozvoljeno da izađe iz te grupe kako bi izveštavala.

Ona je agenciji Beta rekla da pripadnici Žandarmerije nisu puštali nikoga iz te grupe da izađe iz policijskog okruženja.

"Bili smo opkoljeni iako smo im rekli da smo novinari", kazala je Dorčova Valtner.

Dodala je da ju je posle uzastopnih protesta, policija nakon dugog čekanja pustila da prođe.

Novinarka lokalne TV Petrovec Petra Častven kazala je da je policija protiv nje primenila i fizičku silu, tako što su je uhvatili pod mišku i sprečili da prođe ka opštini.

U Bačkom Petrovcu građani su se okupili u parku nedaleko od Opštine, gde su Pelegrini i Vučić razgovarali sa predstavnicima građana slovačke nacionalnosti iz Vojvodine.

Građani su se okupili jer su, kako su objasnili, nezadovoljni zbog jučerašnje Pelegrinijeve izjave u Beogradu da je uzrok incidenata koji su se događali u avgustu u Bačkom Petrovcu "politički konflikt" i jer je rekao da "tom prilikom niko nije ciljano napadao Slovake".

Okupili su se i zbog toga što, kako su rekli, Aleksandar Vučić, "nije dobrodošao u Bački Petrovac i nije nadležan".

Vučić je posle razgovora s predstavnicima Slovaka kazao da su na današnjem protestu - u parku - bile 34 osobe koje je, po njegovim rečima, predvodio najbogatiji čovek u Bačkom Petrovcu i lokalni odbornik opozicije.

"Imate 34 čoveka koji protestuju, a neke medijske platforme u Srbiji su to predstavile kao neku vrstu ratnog stanja, da su građani okruženi policijom. S druge strane je bilo 309 ljudi (koji podržavaju vlast), izgleda da je njih 34-oro bolje i važnije od 309. Nemojte ljudima da predstavljate kako je to pola države, a okupilo se njih 34-oro", kazao je Vučić.

Dodao je da je poziv na današnji razgovor bio upućen i čoveku koji je predvodio današnji protest, a koji je, po njegovim rečima, u stranci "jednog od najvećih tajkuna" u Srbiji.

"Taj čovek ima sva prava i mogućnosti, nije to sirotinja bez prava, već je najbogatiji čovek u Bačkom Petrovcu koji gradi hotel u centru mesta. I njega smo pozvali na sastanak da vidim kako tako bogat čovek nečim nije zadovoljan u našoj zemlji. On je juče javio da neće doći na sastanak", dodao je Vučić.

On je kazao da je policija tokom protesta u Bačkom Petrovcu "radila svoj posao po prvom prioritetu".

"Gost nam je predsednik Slovačke, policija mora njega da obezbedi pre svega", naveo je Vučić.

Pelegrini je juče nakon sastanka sa Vučićem u Beogradu kazao novinarima da ide danas u Bački Petrovac da razgovara sa Slovacima o jeziku, kulturi i istoriji i da njegova poseta "ne treba da ima nikakve veze sa unutrašnjom politikom", a potom je Vučić rekao da će ići s njim.

"Neki Slovaci podržavaju Srpsku naprednu stranku (SNS), a neki ne. Ne mogu ja da ulazim u to. To su stvari koje se tiču države", rekao je Pelegrini.

(Beta, 22.12.2025)