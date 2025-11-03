Skupština Srbije: Razgovor sa kandidatima za Savet REM-a zakazan za 4. novembar

Beta pre 11 minuta

Na sednica skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje odlučeno je danas da javni razgovor sa kandidatima za članovo Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) bude organizovan 4. novembra.

Ta odluka, po kojoj će javno slušanje biti organizovano u Skupštini Srbije u ulici Kralja Milana, s početkom u 12.00 usvojena je jednoglasno.

Članovi odbora prethodno su, tokom rasprave o izmenama liste kandidata za izbor članova Saveta REM podržali odluku Nacionalnih saveta nacionalnih manjina da Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ahmeti budu njihovi kandidati.

Na ranijoj sednici tog Odbora sačinjenja je konačna lista od 18 kandidata za članove Saveta REM-a o kojima će se glasati na sednici Skupštine Srbije a njih devetoro treba da bude izabrano.

Poslanik Zeleno levog fronta (ZLF) Rastislav Dinić ocenio je da je sazrela svest da je važno vratiti proces izbora novog REM u zakonske okvire, te podsetio da se današnja sednica Odbora održava u senci štrajka glađu Dijane Hrke.

Kazao je da je potpuno vidiljivo kako elektronki mediji bliski vlasti izveštavaju i danas o tom slučaju, te da je i iz tog razloga neophodan zakonski izbor Saveta REM.

Prethodno je poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Nebojša Bakarec kazao da je vlast nevladinim organizacijama i opoziciji, u vezi sa procesom izbora Sveta REM ispunila sve štu su tražili.

"Obezbedili smo im i 'od ptice mleko', sve što su hteli i želeli", kazao je Bakarec, te dodao da i poslanik SNS Ugljša Mrdić četvrti dan štrajkuje glađu.

Ovlašćeni predlagači za izbor članova Saveta REM suzili su, kako je ranije rečeno, izbor na po dva kandidata iz svake kategorije.

Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kandidovali su, kako je pisala Nova.rs, Stevicu Smederevca i Gordanu Predić, a crkve i verske zajednice Snežanu Miljković i Meljvuda Dudića.

Udruženje izdavača elektronskih medija predložilo je, kako su ranije objavili mediji, Miloša Garića i Jovanu Vitez.

Kandidati Udruženja novinara Srbije i Nezavisnog udruženja novinara su Mileva Malešić i Đorđe Vlajić, dok su Udruženja, čiji su ciljevi zaštita dece za REM, kandidovali Dušana Aleksića i Dubravku Valić Nedeljković.

Udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja za REM su kandidovali Rodoljuba Šabića i Antonelu Rihu.

Udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i udruženja kompozitora kandidovali su Mladena Matičevića i Iru Prodanov Krajišnik, a univerziteti u Srbiji Vanju Šibalić i Milana Petkovića.

(Beta, 03.11.2025)