Urušio se srednjevekovni toranj u Rimu

Beta pre 1 sat

Srednjevekovni toranj Tore dei Konti u centru Rima, koji je bio pod rekontrukcijom, danas se delimično urušio.

Jedan radnik je iz ruševina spasen sa teškom povredom glave, i odvezen je u bolnicu u kritičnom stanju, dok se jedan i dalje nalazi u ruševinama.

Vlasti su postavile dron ispred prozora da provere stanje zarobljenog radnika.

Tokom pokušaja spasavanja, delimično se srušio i drugi deo konstrukcije, pa su vatrogasci morali da se brzo povuku.

Prvobitno urušavanje se dogodilo nešto pre podneva.

Portparol vatrogasne službe saopštio je da su tri radnika spasena nepovređena.

Tore dei Konti sagradio je u 13. veku papa Inokentije III, kao rezidenciju za svoju porodicu. Kula je oštećena u zemljotresu 1349. godine, a u 17. veku.

Gradonačelnik Rima Roberto Gualtijeri i italijanski ministar kulture Alesandro Đuli bili su na licu mesta, ali nisu hteli da daju izjavu.

(Beta, 03.11.2025)