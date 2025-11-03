Italija besna na Rusiju; Hitno pozvan ambasador - uručena protestna nota

B92 pre 4 sati
Ministarstvo spoljnih poslova Italije pozvalo je danas ruskog ambasadora u Rimu Alekseja Paramonova na razgovor radi upućivanja zvanične protestne note zbog izjava portparolke ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove.

Naime, Zaharova je govorila o urušavanju dela istorijske kule Tore dei Konti u centru Rima, saopštili su diplomatski izvori za italijansku novinsku agenciju ANSA. Zaharova je u poruci objavljenoj na svom Telegram kanalu povezala incident sa italijanskom vojnom podrškom Ukrajini, navodeći da će "Italija potpuno propasti, od ekonomije do svojih kula, dokle god njena vlada nastavi da rasipa novac poreskih obveznika". Dodala je da je Italija, prema podacima
