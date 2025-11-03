Vlada Švedske obustavlja deo podrške institucijama Srbije

Beta pre 1 sat

Vlada Švedske saopštila je danas da obustavlja deo podrške institucijama Srbije u okviru Strategije za reformsku saradnju Švedske sa Zapadnim Balkanom i Turskom, i da će pružiti veću podršku za jačanje građanskog društva Srbije.

Ministar Švedske za podršku razvoju i spoljnu trgovinu Benjamin Dousa saopštio je da se razvoj situacije u Srbiji kreće "u pogrešnom pravcu".

"To se odnosi na sve, od sve veće korupcije do nepoštovanja principa vladavine prava. Zemlje ne mogu da očekuju podršku Švedske ako ne sprovode reforme i razvoj kakve očekujemo. Zato sada uvodimo ove izmene", naveo je ministar Dousa.

U saopštenju piše i da vlada Švedske pomno prati događaje u Srbiji i da već neko vreme uočava "nedostatak volji vlasti Srbije za reforme".

Kao problematične oblasti, švedska vlada je izdvojila poštovanje vladavine prava, borbu protiv korupcije i očuvanje osnovnih prava i sloboda, poput slobode izražavanja i slobode medija.

"Zato je vlada odlučila da obustavi određene oblike podrške Srbiji, i da resurse preusmeri na jačanje civilnog društva", piše u saopštenju saopštenju vlade Švedske.

U njemu se navodi i da je odluka doneta u skladu sa principima proširenja EU prema zaslugama, što znači da zemlje koje napreduju i reformišu se dobijaju podsticaj, dok podrška zemljama koje ne poštuju osnovna prava ili imaju nedostatke demokratskom razvoju može biti umanjena ili obustavljena.

(Beta, 03.11.2025)