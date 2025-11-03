Švedska namerava da preusmeri deo razvojne pomoći namenjene Srbiji: Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbije
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije saopštilo je večeras da je sa žaljenjem primilo na znanje najave o nameri Vlade Kraljevine Švedske da preusmeri deo razvojne pomoći namenjene Srbiji, uz obrazloženje koje se poziva na navodne probleme u oblasti vladavine prava, slobode medija i borbe protiv korupcije.

Takvi stavovi, navodi Ministarstvo u objavi na Instagramu, ukoliko su zvanični, ne odražavaju realno stanje niti duh partnerstva koji je godinama postojao između naše dve zemlje. Dodaje se da je Srbija suverena država koja svoje reforme sprovodi u skladu sa Ustavom, zakonima i evropskim obavezama, ali ne pod pritiscima, uslovljavanjima ili političkim etiketama. "Naša zemlja u potpunosti poštuje pravo svake države da samostalno određuje svoje prioritete, ali
