Aleksandar Milosavljević: Sve što se dešava nagoveštava kraj ove vlasti, našu odlučnost u tome dokazala je komemoracija u Novom Sadu

Danas pre 2 sata  |  R. Radosavljević
Više od stotinu hiljada ljudi prisustvovali su juče komemoraciji na Železničkoj stanici u Novom Sadu (prema proceni Arhiva javnih skupova 110.000, ne račinajući građane koji su ostali zaglavljeni na prilaznim putevima ka gradu), a kao i u proteklih godinu dana, veliku podršku studentima u obeležavanju godišnjice pogibije šesnaestoro ljudi dali su brojni umetnici, kulturni radnici, profesori umetničkih fakulteta. Bio je to, prema evidenciji Arhiva, najveći skup
Danas pre 4 sati
Danas pre 6 sati
