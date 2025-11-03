Vučić se uključio uživo na TV Informer o dešavanjima ispred Skupštine: „Očekivano posle jučerašnjeg debakla u Novom Sadu“…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se uživo u program televizije Informer i prokomentarisao današnje događaje ispred Skupštine Srbije.

On je kazao da su građani došli do ograde, ali da su se razbežali kada su videli da je spreman odgovor. Kako je dodao, koristili su flaše, piksle, baklje, „s a željom da zapale ljude“. „To je očekivano posle jučerašnjeg debakla u Novom Sadu, sa višestruko manjim brojem ljudi od očekivanog“, naveo je Vučić. Prema njegovim rečima, okupljeni su rešili da napadnu simbol otpora, simbol postojanja Srbije, a to jeste Pionirski park. „Oni ne mogu da trpe demokratiju, ne