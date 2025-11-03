Promena vremena na Pragu Danas osetan pad temperature pljuskovi, grmljavina i vetar širom zemlje

U Srbiji ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prestanak padavina prvo se očekuje na severu i zapadu zemlje i to kasnije popodne i uveče, a tokom noći i u centralnim krajevima. Vetar slab i umeren, južnih smerova, ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od četiri do 14 stepeni, a najviša od 13 na severozapadu i zapadu do 22 stepena na jugoistoku. I u Beogradu pre podne postepeno naoblačenje, posle podne sa