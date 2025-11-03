Posle sivih oblaka stiže preokret: Oglasio se RHMZ, evo šta možemo da očekujemo

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Posle sivih oblaka stiže preokret: Oglasio se RHMZ, evo šta možemo da očekujemo

Do kraja dana u Vojvodini se očekuje suvo vreme uz postepeno razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U ostalim krajevima Srbije biće umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Tokom večeri i noći očekuje se postepeni prestanak padavina i razvedravanje, najpre u zapadnim, a potom i u centralnim delovima zemlje. Od srede do petka stabilno i vedro. Novo pogoršanje vremena očekuje se za vikend. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza 4. novembar 2025.

Vremenska prognoza 4. novembar 2025.

RTS pre 53 minuta
Rhmz otkrio kada prestaje da pada kiša: Pogledajte radarske snimke, kišni oblaci nad celom Srbijom (Foto)

Rhmz otkrio kada prestaje da pada kiša: Pogledajte radarske snimke, kišni oblaci nad celom Srbijom (Foto)

Mondo pre 47 minuta
Pogledajte kako se kreće nevreme kroz Srbiju u ovo doba će skoro svuda biti potop (video)

Pogledajte kako se kreće nevreme kroz Srbiju u ovo doba će skoro svuda biti potop (video)

Alo pre 1 sat
Danas dvostruka promena vremena RHMZ objavio šta nas čeka, kiša počinje uskoro!

Danas dvostruka promena vremena RHMZ objavio šta nas čeka, kiša počinje uskoro!

Alo pre 3 sata
Danas kreće kiša, kvari se vreme Oglasio se RHMZ, evo šta nas čeka tokom nedelje (foto)

Danas kreće kiša, kvari se vreme Oglasio se RHMZ, evo šta nas čeka tokom nedelje (foto)

Alo pre 3 sata
Stiže zahlađenje Evo kakvo nas vreme očekuje narednih nedelju dana

Stiže zahlađenje Evo kakvo nas vreme očekuje narednih nedelju dana

Alo pre 3 sata
Nova najava RHMZ: Stiže naoblačenje sa severozapada Srbije

Nova najava RHMZ: Stiže naoblačenje sa severozapada Srbije

Nova pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZvremekisaprognoza

Društvo, najnovije vesti »

Žvalibabina milost

Žvalibabina milost

Danas pre 29 minuta
Premijer Macut je danas izjavio da je ponosan: Zbog čega?

Premijer Macut je danas izjavio da je ponosan: Zbog čega?

Danas pre 8 minuta
Policija zaustavila vozilo Mirana Pogačara, koji je krenuo u Beograd da pruži podršku Dijani Hrki

Policija zaustavila vozilo Mirana Pogačara, koji je krenuo u Beograd da pruži podršku Dijani Hrki

Danas pre 14 minuta
Tužilaštvo u Beograd o novom zadržavanju za Vladimir Štimca: U zakonskom roku biće saslušan

Tužilaštvo u Beograd o novom zadržavanju za Vladimir Štimca: U zakonskom roku biće saslušan

Danas pre 28 minuta
Da li su naši snovi crno-beli ili u boji: Evo šta kaže nauka

Da li su naši snovi crno-beli ili u boji: Evo šta kaže nauka

Danas pre 28 minuta