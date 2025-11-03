Posle sivih oblaka stiže preokret: Oglasio se RHMZ, evo šta možemo da očekujemo

Do kraja dana u Vojvodini se očekuje suvo vreme uz postepeno razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U ostalim krajevima Srbije biće umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Tokom večeri i noći očekuje se postepeni prestanak padavina i razvedravanje, najpre u zapadnim, a potom i u centralnim delovima zemlje. Od srede do petka stabilno i vedro. Novo pogoršanje vremena očekuje se za vikend. (Telegraf.rs)