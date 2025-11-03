MUP: Uhapšen 36-godišnjak osumničen da je nepristojnim gestovima i pokazivanjem polnog organa remetio javni red i mir

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju mere i radnje na identifikaciji i privođenju lica koja su večeras izazivala nerede ispred Narodne skupštine Republike Srbije.

Oni su identifikovali i uhapsili S. P. (36) koji se na raskrsnici ulica Takovska i Bulevar kralja Aleksandra, tokom održavanja neprijavljenog javnog okupljanja popeo na zaštitnu ogradu i u više navrata nepristojnim gestovima i pokazivanjem polnog organa remetio javni red i mir i izazvao zgražavanje okupljenih građana. Policijski službenici doveli su S. P. u službene prostorije i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava. Nastavlja se dalji rad na