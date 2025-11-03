MUP: Uhapšen osumnjičeni kod Skupštine, pokazivao polni organ

Policija u Beogradu uhapsila je večeras S.P. (36) koji se na raskrsnici ulica Takovska i Bulevar kralja Aleksandra, tokom kako su naveli, održavanja neprijavljenog okupljanja kod Doma Narodne skupštine Srbije, popeo na zaštitnu ogradu „i u više navrata nepristojnim gestovima i pokazivanjem polnog organa remetio javni red i mir i izazvao zgražanje okupljenih građana“. Ministrastvo unutrašnjih poslova je saopštilo da će protiv njega biti podneta prekršajna prijava.