Danas pre 3 sata  |  Beta
MUP: Uhapšen osumnjičeni kod Skupštine, pokazivao polni organ
Policija u Beogradu uhapsila je večeras S.P. (36) koji se na raskrsnici ulica Takovska i Bulevar kralja Aleksandra, tokom kako su naveli, održavanja neprijavljenog okupljanja kod Doma Narodne skupštine Srbije, popeo na zaštitnu ogradu „i u više navrata nepristojnim gestovima i pokazivanjem polnog organa remetio javni red i mir i izazvao zgražanje okupljenih građana“. Ministrastvo unutrašnjih poslova je saopštilo da će protiv njega biti podneta prekršajna prijava.
