Oglasili se studenti u blokadi povodom tenzija ispred Skupštine Srbije, pa povukli objavu

Danas pre 14 minuta  |  Danas Online
Studenti u blokadi oglasili su se večeras na svom zvaničnom Instagram nalogu povodom dešavanja ispred Skupštine Srbije, ali su naknadno tu objavu povukli.

Oni su poslali poruku građanima i okupljenima. „Molimo sve da se sklone sa ulica na bezbedno“, napisali su. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi) Međutim, brzo nakon toga oni su iz za sada nepoznatog razloga, tu objavu povukli sa svog naloga. Podsećamo, od jutro majka jednog od poginulih ispod nadstrešnice u Novom Sadu Dijana Hrka štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije. Tu se skupio i veliki broj građana koji su došli da
